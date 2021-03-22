群猴受創披血斷肢　證漁護署棘線極荒謬　木板牆易攀爬不應留

漁農自然護理署早前為西貢牛隻「531」套上笨重的追蹤頸箍，令其嚴重不適落淚後，又在金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場加裝帶刺圍欄。東網記者今（22日）再次到場視察，發現有較罕見、滿身金毛的猴子現身，同時不少猴子疑被棘線誤傷，傷口皮開肉裂、鮮血淋漓，亦有猴子失去前臂或尾巴，令人不忍。

東網記者今連續第3日到涉事停車場視察，發現圍欄下的木板與木板之間有空隙，猴子很容易便可攀上圍欄，同時不少猴子於棘線上攀爬、坐在棘線之上進食，或「打觔斗」玩耍，十分危險，稍一不慎即會被棘線割傷。東網早前建議，當局應拆除棘線，更好做法則是在原有圍欄上加建一個15至20度向內傾斜的擋板，不論是猴子或人都難以攀爬，既能做到保安用途，亦不會傷及猴子。

現場所見，多隻猴子嚴重受傷，部分失去前肢或尾巴，有猴子背部疑被棘線割傷，傷口既深且長，亦有猴子的傷口仍然不斷流出鮮血，疑是受傷不久，相信若漁護署堅拒拆除圍欄，未來只會誤傷更多猴子，甚至令罕見金猴受傷。

過去一年常到該處的遊人陳先生指出，圍欄不但未能阻止猴子進入停車場，亦對猴子構成生命危險，不時發現有猴子嚴重受傷，批評圍欄「多餘」，並斥漁護署「有破壞，無建設」，促當局盡快拆除帶刺圍欄。