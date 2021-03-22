日內瓦國際發明展　香港團隊勇奪14項評審團嘉許金獎

今年日內瓦國際發明展於今(22日)公布得獎結果，今年代表香港參展的團隊共136個，香港團隊最終勇奪14項評審團嘉許金獎。

此發明展今年因應疫情而改於網上進行，每個參展團隊向評審團提交項目介紹短片，共有20個國家及地區約600多個項目接受大會網上評審。而今次香港團隊獲獎項目分別來自香港生產力促進局、香港城市大學、香港浸會大學、香港中文大學、納米及先進材料研發院、香港紡織及成衣研發中心、香港大學及普銳醫療（香港）有限公司。當中特別是生產力促進局研發的「kNOw Touch無觸按鈕」、以及香港大學研發的流感病毒載體新冠疫苗，均為應對疫情而開展的研發項目。

發明展國際評審團主席David Taji Farouki表示，評審團對於香港參展的研發項目感到鼓舞，特別是部分針對新冠肺炎疫情的解決方案。生產力促進局指出，身體接觸會增加感染新冠肺炎的風險，故減少觸碰成為有效防疫的方法之一。由該局首創的無觸按鈕可應用於電梯面板，使用者透過隔空方式按動升降機，降低傳播病毒的風險。此項成本相宜的技術只需簡單安裝即可應用，毋需進行大幅度的機械結構改動。