黎智英涉刑恐東方記者案上訴拖半年　學者斥對東方不公

壹傳媒黎智英疑於2017年在維園舉行的六四集會上，用粗口恐嚇東方報業集團(下稱東方)男記者案，早前在有相有片的佐證下，被裁判官鍾明新裁定黎刑事恐嚇罪名不成立將他「放生」，即使律政司在上訴限期的最後1天提出上訴，惟至今已拖延超過半年，該案仍然未有聆訊日期，有學者直斥律政司對案件一再拖延是不能理解，更會令人認為多作批判的媒體就會受到不公平對待。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，任何人犯法都應該一視同仁，不能因為涉事人是黎智英就有特權而將案件一拖再拖，而此案現時連排期上庭的日子都欠奉，明顯在歎慢板。即使黎現時有多宗官司在身，惟律政司亦不能因其他案件案情較重就忽略此案，若不安排上訴對東方並不公平。而東方作為納稅人，不應因發揮傳媒監督政府的本能批評律政司就被報復，將案件一再拖延甚至置諸不理，這樣會令市民有錯誤觀感，以為媒體批判得多就會被不公平對待，促律政司對任何案件都要秉公辦理。

事發於2017年六四集會當晚，黎智英與民主黨創黨主席李柱銘，在維園涼亭出席完六四祈禱會後，黎突然怒氣沖沖地走向一名在場採訪的時任東方男記者，一邊用右手指着其面部，一邊用「×你老母×」等粗口辱罵，還出言恐嚇稱「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等，全程有影片為證，惟裁判官鍾明新於去年9月裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，律政司其後於上訴限期前最後一日，即9月17日提出上訴，至今未有聆訊日期。