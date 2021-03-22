政Whats噏：行管會同DQ 4達成和解協議 已退還立會所須款項

4名被取消議員資格的人士已向行管會退還所須款項。

喺舊年被取消參選立法會換屆選舉資格(DQ)嘅4名前議員，包括郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒同梁繼昌，雖則佢哋延任立法會，但全國人大常委會喺舊年11月就立法會議員資格作出決定，取消4人嘅議員資格。立法會秘書處回應傳媒查詢，話行政管理委員會同DQ 4已達成和解協議，而4人已根據協議向行管會退還所須款項同資本開支項目。

話說行管會喺上月召開會議，身兼行管會主席嘅立法會主席梁君彥話將向4人提出和解建議，稍後同4人磋商細節，強調會以「法、理、情」處理事件。

根據議員酬津安排，議員完成首4年任期，可取得約72萬港元約滿酬金。外界關注，DQ4係咪需向立法會交還72萬港元酬金，同埋今年8月至10月、每人最多近100萬港元嘅每月酬金同辦事處實報實銷營運開支。

立法會秘書處回應傳媒查詢，話4人嘅酬金同工作開支嘅事宜，經考慮過往嘅先例、法律意見丶成功追回款項嘅機會、涉及嘅法律費用等，行管會決定向佢哋提出和解建議，經磋商後，雙方達成和解協議，4人已根據協議向行管會退還所須款項和資本開支項目。