增7個指定地方須強制檢測　包括5幢住宅大廈

再多7個指定地方納入強制檢測公告，包括5幢住宅大廈、1個工作場所，以上地方均出現至少1宗以上的確診個案。另外，由於九龍塘迦南幼稚園（窩打老道）/迦南幼兒園（窩打老道）爆發流感樣疾病個案，而其徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校亦被納入強制檢測公告。

食衞局指，任何在本月9日至22日期間曾身處上述5幢住宅超過2小時的人士，包括柴灣小西灣邨瑞樂樓、牛池灣曉暉花園第3座、中西區堅道添寶閣、西營盤高街Kensington Hill、中西區堅道豐樂閣，須於本月24日或之前接受檢測；以及在同一時間身處油塘茶果嶺道的地盤(合約編號為CV/2016/01-土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約)，亦須於本月24日或之前接受檢測。

另外，九龍塘迦南幼稚園（窩打老道）／迦南幼兒園（窩打老道）亦被納入強制檢測公告。曾身處此地方超過2小時的人士，包括全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於本月24日或之前接受檢測。