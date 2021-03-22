再增12宗接種新冠疫苗後送院 27歲男打復必泰後癲癇發作

政府公布，昨日(21)再多12宗送院個案，其中6宗已經出院，3宗留院觀察，3宗不遵從醫生勸告自行出院。9人接種復必泰，3人接種科興，年齡介乎27至72歲。3宗留院個案中，包括一名27歲男子昨於香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，癲癇發作。他於下午12時43分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。

另一名32歲女子在荃景圍體育館社區疫苗接種中心，接種復必泰疫苗後有出疹情況，送往仁濟醫院後情況穩定，留院觀察。一名72歲老婦昨在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到暈眩及心悸，送往威爾斯親王醫院，情況穩定，同樣需要留院觀察。

本港目前累計約379,600名市民已接種第一劑疫苗，其中約243,800名接種科興疫苗，約135,800名接種復必泰疫苗。政府指，設於伊利沙伯體育館的社區疫苗接種中心將於本月29日投入服務，提供接種復必泰疫苗服務的社區疫苗接種中心將增至20間。