何志平專欄：捉影甩鍋

這幾年來美國政壇上最熱門的新聞是「通俄門」。先是對俄羅斯有關2016年美國選舉干預的指控，說民主黨候選人希拉妮的電郵被竊公開，導致她輕微票數之差而落選，特朗普意外地上台。民主黨便無時無刻的逼着政府，國會進行特別調查外國勢力干預美國大選的情況。之後又有「吹哨者」洩露特朗普疑濫用職權，脅迫烏克蘭政府調查特朗普政敵的事故，引起大風波，導致總統第一次被國會彈劾。親民主黨政府內部的勢力咬着俄羅斯和特朗普的關係不放，到2020年總統大選的前後，亦進行了深入並廣泛的情報收集和調查，焦點在外國勢力干預美國內部政治和選舉情況。

前天美國南部的老教授故作神秘的要告訴我國際媒體上幾乎沒被注意的一件事，說：「拜登政府上周解封了一個特朗普在任期最後的日子裏完成的情報界彙編（Intelligence Community Assessment），由現任的國家情報總監（DNI）海恩斯（Haines）解密並於上周發布。這報告評估俄羅斯政府干預了2020年大選，進行了一系列活動，旨在污衊打擊候選人拜登和民主黨，來支持特朗普，破壞公眾對選舉過程的信心。更申明，評估了中國確實沒有部署干預措施，來影響或改變美國總統選舉結果！美國有線電視網絡曾報道說，特朗普在任時曾向政府官員表示要淡化對莫斯科的動作而把焦點集中放在北京上。更有檢舉人提供文件證據，指控國土安全部的政治任命官員指示下屬『停止提供有關俄羅斯干涉美國威脅的情報評估，並加強報道中國和伊朗的干涉活動。』」

「奇怪的是我們聽到的都是美國官員在說中國是麻煩製造者，幕後的黑手，干擾美國的民主選舉！難道他們沒有看過這些情報資料的嗎？」我問道。「去年9月，美國新聞網訪問當時的法務部長巴爾（Barr），問哪個國家在干涉美國選舉時，巴爾說『是中國！我有相關的情報資料！』巴爾還竭力淡化了情報書對俄羅斯再次積極干預美國大選的評估。幾天之後，美國國家安全顧問奧布萊恩（O'Brien）又說，他百分之一百同意巴爾的說法。說：『情報界已經非常的清楚，首先是中國，它擁有對美國政治上最大影響的巨大計劃！』這些都是美國政府最高層的官員，難道他們知道的比情報部門還要少的嗎？」

老教授笑道：「報告出台後，電視台又重訪前官員巴爾，他說：『幾個月前的回應是有關於中國廣泛對美國國家安全的威脅，是兩任政府都認為是最嚴重的問題。中國擁有強大的能力，而我一直是從宏觀角度來看待這事情。』你看，這些高官在毫無實據之下而發空炮，泛泛而談。現在他們正在找下台修正的空間和藉口：這就是來自中國長期戰略上對美國安全的廣泛『影響』，和中國對美國政治選舉的積極『干預』。現在補救式的論述就是刻意的模糊化『政治影響』和『選舉干預』。報告強調北京沒有干預美國的選舉，而難於量化的廣泛政治威脅則是見仁見智，報告書亦申明兩者的主要區別。特朗普的前情報局長拉特克利夫（Ratcliffe）在被問及北京的選舉干預時，反覆將這兩個問題混為一談！他還說，中國正在使用龐大而高深複雜的影響力在活動，使任何其他國家所做的一切都相形見絀。他也提出不了甚麼證據。儘管這情報文件對中國和俄羅斯的『影響』和『干預』沒有清晰的界別和定義，沒找到任何證據說明北京干預大選，或屬意支持某一位候選人，情報官員關注的只是想像中來自中國整體的威脅。」

中國尋求穩定的中美關係，認為反華抗華已是美國兩黨的共識，選舉結果如何，對中國來說都是一樣的應對！

這報告，和前高官的反應論述，都是聲東擊西，轉移視線。明打中國，暗通俄羅斯。都是捕風捉影，也是故意甩鍋。這，就是政客小人的嘴臉伎倆！