政府跨部門反黑工執法　拘20男女包括藏毒菲漢

西九龍總區警察機動部隊及西九龍各警區特遣隊，聯同入境事務處及勞工處人員，昨日（22日）凌晨開始到昨日晚上8時，連續最少18小時，展開代號「權能者」的反非法勞工聯合行動，警方西九龍總區警察機動部隊警司高振邦親自到場指揮。

人員突擊搜查分別位於九龍城、油麻地、尖沙咀、旺角及深水埗的多個地點，包括餐廳、雜貨店及排檔等，並拘捕9男11女(19至65歲)，當中包括1男3女、1內地漢、1內地女、7非名華裔男子及7名非華裔女子。當中有4名巴基斯坦，當中2巴基斯坦人士為酷刑聲請人士；5名印尼人士、2名菲律賓人士、2名越南人士及1名尼泊爾人士，當中3人為遊客，其他7人有本港身份證。

當中3男3女包括1名本地男子、3名本地女子及2名非華裔男子，涉嫌「僱用非法勞工」及「協助及教唆他人違反逗留條件」被捕；5男8女包括1名內地漢、1名內地女、4名非華裔男子及7名非華裔女子，分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」、「行使偽造身份證明文件」及「盜竊」多宗罪被捕。

行動期間，警員在一名19歲菲律賓男子身上檢獲約11克大麻花，市值約2,700元，他有本港身份證，涉嫌「管有危險藥物」被捕。

所有被捕男女現正被扣留調查，稍後將會分別交由入境事務處及油尖警區刑事調查隊跟進。