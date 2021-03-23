觀塘派對房間違例營業　警拘2負責人28客罰5000元

觀塘警區特別職務隊昨日(22日)晚上約9時30分展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內10多間派對房間。警員在鴻圖道58號一單位內，發現一間營業中的派對房間，當時單位內共有30人。

姓蘇(26歲)男子及姓郭(21歲)女子，為該派對房間的負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，他們現正被警方扣留調查。

另外單位內28名男女(20至32歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書，每人罰款5,000港元。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

另外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。