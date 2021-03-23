東方日報A1：政府狂谷第二針　一味氹通關　人命誰把關

疫苗「白老鼠」第二針試驗計劃本周後期展開，料因副作用或不良反應而須送院個案將急增。已接種首針新冠疫苗的市民陸續要打第二針，多名專家均直指次針副作用更大，以年長人士組別為例，打復必泰疫苗人士，每10人就有一人出現發燒；約5人便有一人出現關節痛。惟港府為了盲谷接種率擬將疫苗與通關及放寬防疫禁令掛鈎，令已打首針的市民「肉隨砧板上」，脅迫市民以健康及性命作賭注。多名司局長昨上演「打針騷」，為疫苗谷數。

新冠疫苗接種計劃上月26日開展近一個月，截至昨日接種人口逾37.9萬，接種後送院個案累計152宗，以暈眩、胸痛、胸部不適及麻痹等副作用最多；另有心悸、呼吸急促、抽搐及血壓上升等情況。而嚴重個案亦包括面癱、中風甚至死亡，惟專家委員會堅稱暫未能證明面癱、中風及死亡這些較嚴重的個案與打針有直接關係。

醫院藥劑師學會會長崔俊明昨引述疫苗臨床研究數據，指接種第二劑新冠疫苗引起的反應會較強，其中復必泰疫苗採用的技術，會比科興引起的反應更強烈，以56歲或以上人士為例，接種首針的發燒比率僅1.4%，但第二針升至10.9%，即是每10個人便有一人會發燒，但他指一般僅屬輕度發燒。而16至55歲人群中，發燒比率亦由3.7%升至15.8%，即每10個就有近1.6人會發燒，比率更高。至於科興疫苗，由於藥廠未有公布接種兩針的各自副作用數據，無法比較。

而其他副作用亦會上升，例如56歲或以上人士接種復必泰疫苗後，頭痛比率由首針的25.2%升至次針的39%，疲倦亦由34.1%升至50.5%。崔建議打第二針的人，最好留家休息半日，尤其有發燒的人，外出進入食肆或店舖量體溫時，或因體溫高而被攔截。他再次強調，若接種前慢性病不受控、發燒，應延遲打第二針；首針曾有嚴重過敏反應，則連第二針都不應接種。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，市民接種第二針疫苗的反應一般較大，若打第一針後曾有風癩及呼吸困難等反應，亦不應接種第二針。他又建議接種者可諮詢過敏科醫生，查清楚致敏原因，以及是否要轉打其他疫苗。對於近日有市民接種復必泰疫苗後即場抽搐及暈倒，他相信是因過分驚慌及緊張引致「迷走神經昏厥」，估計與疫苗無關。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，目前數據暫未見到接種新冠疫苗後會引發中風或心血管病等，但明白市民有憂慮，促當局在未有更精準數據分析前，應每日發布相關疾病的入院數字，釋除市民的疑慮。

另外，前日（21日）再多12宗送院個案，9人接種復必泰，3人接種科興，年齡介乎27至72歲。3宗須留院觀察，其中一名27歲男子前日於香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，癲癇發作，送往威爾斯親王醫院，情況穩定。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：