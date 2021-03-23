30動物掟落街　命案冤沉大海

深井豪景花園曾有近30隻動物被人從高處拋下，造成18死。

本地動物保護福利法案落後，去年情人節深井豪景花園有近30隻動物被人從高處拋下，造成18死。事後警方到涉事單位搜證，發現單位的窗戶被打開，屋內亦有多個籠，拘捕兩名涉案男子。然而，律政司於同年9月決定不就事件提告，引起公眾關注。有關注組織批評本地動物保護政策落後，促政府盡快修例及公眾教育，保障動物權益。

自豪景花園一案後，本地虐待動物風氣日盛，警方去年共接獲70宗虐待動物個案，較前年的60宗上升近17%。「其實豪景一案都有晒證據，咁冇人要負責任，對動物生命都係好唔公平。」香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指，現時《防止殘酷對待動物修例》屬簡易程序罪行，須於6個月內提出檢控，但動物不能說話，增加搜證難度，6個月期限遠不足夠。

黃又指現時條例存灰色地帶，並舉例指放生龜會導致牠們死亡，但現行法例未有清晰訂明何謂違反法例，「咁佢可能覺得放生龜係一件福德，但唔知會令啲龜死亡，呢個已經係漏洞。」黃促請政府盡快修訂並推行動物福利法，以及加強公眾教育，改善動物權益。