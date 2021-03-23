棄養可囚半年　議員促嚴懲

遺棄動物的個案急增，而被棄養的動物除貓狗外，還有烏龜、兔子、倉鼠及鸚鵡等。但放棄飼養動物的代價小。雖然本港有設立相關條例，但原意只是為了保障公共衞生，而且5年零檢控。有議員批評有關條例檢控數字過低，形同虛設，促政府修訂有關條文及加強執法，打擊遺棄動物。

今年2月，有動物保護團體發現有初生狗隻被遺棄於垃圾站的保溫袋中，袋上留有「有狗請收養」字眼。團體指涉事狗隻僅出生數天，身上亦有狗蝨子，難以推斷棄置時間，批評將動物遺棄於保溫袋中，長時間暴曬的行為是虐待動物。據《狂犬病條例》（第22條），飼養人如無合理解釋而遺棄動物即屬犯罪，最高罰款一萬元及監禁6個月，但在2015至2019年間，漁護署並無相關檢控。

「一個社會點去對待動物，其實都係反映社會嘅文明程度！」議員麥美娟批評檢控宗數低，但無阻嚇力，加上條例的立法原意是防止散播狂犬病，從公眾衞生出發，多於保障動物福利。麥希望政府修訂相關條例，以動物福利為依歸，並強制飼主要為寵物植入晶片，減少遺棄。

另一議員柯創盛指現時公眾關注動物保護意識，批評政府沒有與時並進，促檢討法例外，亦要加強罰則，除提高罰款及加長刑期外，亦可以考慮將成功檢控棄養動物者，判去保護動物組織做義工。