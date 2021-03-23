罰則輕乏檢控　變相助長歪風

港府無能，引發本地移民潮，惟大批寵物未能跟隨主人離港而慘遭遺棄，寵物棄養潮驟現。有關注組織指近期接收因主人移民而棄養的狗隻數目急升四成，不少狗隻更因被拋棄及不適應新環境而出現哭泣、絕食等類似抑鬱症狀；另有動物保護團體亦指接收的被棄養寵物數量上升一倍半，另在街頭發現更多疑似被人棄養的名種或年幼狗隻，擔心無人處理，會遭漁護署人道毀滅。有議員直斥現時遺棄法例過輕，且長期「零檢控」，應重罰蓄意遺棄動物者。

「唔係隻隻狗被棄養之後，都可以重新生活。」拯救遺棄寵物中心（RCAP）創辦人Teresa指出，近期因主人移民而慘被棄養的狗隻數量較去年同期急增三至四成，大部分是10歲以上，年紀老邁又體弱多病的狗隻，部分被棄養後會出現類似抑鬱症的情況，包括面壁、心情惡劣、眼紅流淚，嚴重者更曾絕食近一星期，「佢哋帶咗入嚟之後通常都會好唔開心，又唔習慣同唔適應一個陌生環境。」

面對棄養寵物愈來愈多，Teresa認為必須要正視問題，但無奈能力有限，只能盡量接收，否則狗隻只會被棄置街頭，甚至被人道毀滅，「連由細養到大嘅狗佢哋都可以唔要，主人有心棄養，政府又唔做嘢，你講咩都冇用。」她亦曾經接收一些植有晶片的狗隻，但卻無法聯絡主人，明顯被人遺棄，直斥他們自私，只顧自己利益，未有為寵物考慮。

「毛守救援」義工陸家捷（Kent）亦表示自去年10月起，接收的棄養寵物數量急升，過去每月只會接收兩、三隻被遺棄寵物，但現時一星期已接收至少兩隻，數量較以前上升至少一倍半，原因包括移民、經濟問題等；而且當中大部分不會直接表明自己因移民而棄養，大多會以「養唔掂」或「唔夾」為由而將寵物轉交予他們。

「佢哋都唔敢交隻情況好差嘅狗畀我哋，好多時好慘嗰啲都係冇晶片嘅狗，但冇晶片又唔肯定佢係流浪定係被棄養。」陸指以往在街頭流浪的以老邁唐狗較多，但近期不難發現一些名種或年幼等有市場的狗隻亦流浪，懷疑被人遺棄。現時所有進入漁護署動物管理中心的流浪動物，如未能於4天之內處理或領養，將會被人道毀滅。為免流浪動物被「處理」，該中心會盡量接收牠們，但中心現容納超過230隻狗已告逼爆，無法再接收更多。

「其實好多被遺棄嘅狗都冇咩特別問題，純粹係主人有問題先選擇唔要佢哋。」救狗之家大埔領養中心助理經理及傳訊經理薛毅敏（Eva）表示，近期棄養狗隻數字較同期上升三成，平均每星期接收約10宗棄養申請中，逾七成是因為移民而又怕麻煩及經濟原因而棄養。她指中心長期處於爆滿狀態，但仍然會盡量接收被遺棄狗隻。

眼見近期愈來愈多人移民，薛擔心會有更多狗隻被棄養，呼籲狗主不要因一時的困難或經濟上的些微壓力而遺棄寵物，只要一齊面對，其實可以解決，「狗真係我哋屋企人，正如我哋移民時都唔會留低我哋嘅屋企人同小朋友，咁一樣唔應該留低隻狗。」

「沙律貓狗之家」負責人沙律亦指，近月接獲的電話查詢較以往多，估計與移民有關，被遺棄的多屬狗隻，最細僅得兩歲。她慨嘆說：「你走到啫，佢自己點走？」，認為飼主應盡能力帶同寵物一起移民，而非「大難臨頭各自飛」，將牠們遺棄了事。

漁護署發言人指，今年截至2月，分別接收由主人交出共56隻狗、10隻貓及3隻包括雀鳥等其他動物，而去年共接獲33宗有關懷疑動物遭遺棄的投訴。發言人又稱，只有因健康或性情理由被評定為不適合領養的動物才會被人道處理，今年截至2月，有29隻狗及2隻貓被人道處理。