懶理疫苗風險續谷全民打針　聶德權擬放寬30歲以下市民接種

本港開展新冠疫苗接種計劃不足一個月已出現多宗死亡個案，港府未有煞停打針之餘，早前更宣布擴大接種組別，令符合接種人口增至550萬人，猶如變相全民打針。負責領導疫苗工作的公務員事務局局長聶德權今早(23日)在電台節目透露，會繼續放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民，最終目標是16歲以上市民都可以參與接種，當局有決定時會公布。

他表示，疫苗供應情況穩定，政府現時訂購的疫苗將會在半年內分6批抵港，指疫苗到港日期亦會受儲存空間影響，例如BioNTech的「復必泰」疫苗要儲存在零下70度冷凍倉，需要市民積極接種，以騰出儲存空間再接收新一批疫苗。他又指，以昨日(22日)為例，全日有2.5萬名市民接種第一劑，但接種中心可以應付5萬人接種，稱即使日後放寬任何出入境限制，出門的市民都需要約6星期等待人體產生抗體反應，促市民積極接種。

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，截至昨晚(22日)有36萬人接種第1劑疫苗，等同全港可接種市民的6%，覺得比率不算太差，但認為可做得更好，又重申要打兩針疫苗才有效。被問到會否以通關為誘因吸引市民接種，她指接種最大誘因是可保護自己及家人健康，而當然大量市民接種後，能與鄰近地方協商一些免檢疫安排亦更有說服力。