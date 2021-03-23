羅致光指失業率或已「見頂」 否認鼓吹放無薪假

本港最新失業率飆至7.2%，是17年來高位，勞工及福利局局長羅致光今早（23日）在一個電台節目中表示，謹慎地看，本地失業率高峰應已過，他形容「見頂可能性高」。根據最近數據，他相信下月出台的失業率上升機會「相當低」。

羅致光表示，失業最嚴重是去年12月，至今年1月及2月已有所紓緩，職位空缺數量亦較正面，加上近日健身群組爆發的疫情亦有受控迹象，如疫情維持放緩，相信本地經濟活動可逐步恢復。

被問到近日他發表員工放無薪假期等同「工作分享」一事備受批評，羅致光解釋，只是解釋相關內容，政府無任何打算鼓吹這種行為，根據過往經驗，當員工被資方詢問會選擇裁員或一星期放一天無薪假時，一般都會選擇放無薪假：「總好過公司裁員」。

至於政府遲遲不回應失業援助金的建議，羅致光重申，不認為臨時性措施有可行性，2003年沙士襲港時，本港失業率在疫情過後3年才下降至5%，反映勞動市場需較長時間才能重整，他反問坊間提出措施以6個月為期的理據何在，直言自己不明白。

至於另一個備受打工仔關注的強積金取消對沖的議題，他期望下年度可提交立法會審議，料最快2025年才可全面實施。