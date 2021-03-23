「港藥通」料6月深圳出台　內地港人可用香港上市藥物

居深圳港人經常面對跨境用藥問題，據內地媒體昨(22日)報道，深圳市審議通過《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干措施》，首批「港藥通」有望6月於深圳出台，涉及10多種國際新藥，涵蓋腫瘤、罕見病、呼吸道疾病等病，港大深圳醫院料成首個試點，院長盧寵茂指「長者醫療券」和「覆診特別支援計劃」將可應用於「港藥通」。

國家藥品監督管理局等部門授權深圳使用香港上市的藥物，即「港藥通」，有關計劃除了涵蓋藥物，亦包括相關醫療器械。港大深圳醫院是首間指定試點機構，望打破限制跨境藥物問題。盧寵茂表示，「港藥通」前期執行或會遇到不少困難，包括要找到代理進口的廠家，也要從美國拿到出口批文等證件，認為需要有一個代理商去香港和全球負責採購。

盧又指，針對第一批的藥物清單和名稱，仍要待政府部門正式公布。他形容「港藥通」有重大意義，因某些藥物在內地完全沒有替代品，但對病人的治療十分急需，患者可能要自己去香港購買或採購，存在醫療風險。

他透露，「港藥通」的使用患者沒有特定限制，只要在該院就醫確定為符合臨床需要都可以使用。他又指目前適用於港人的「長者醫療券」和「覆診特別支援計劃」，均可在「港藥通」使用。至於藥物價格方面，目前仍未確定，但他估計涉及通關或不良反應等因素的考慮，藥價或會比香港貴，但不排除供應商會考慮到未來市場需要，將藥價降低。