陳茂波指今年是環球經濟復元之年　冀盡快重啟各地往來

新冠肺炎疫情令本港經濟嚴重受挫，財政司司長陳茂波今早(23日)出席經濟論壇時表示，內地訂立今年經濟增長目標6%以上，或能帶動香港今年出口表現，服務輸出也會改善，政府正着力研究重啟香港與內地，以及其他國際城市的往來。

陳指出，世界各地開始疫苗接種，加上各地政府大規模財政刺激措施，形容2021年是環球經濟的「復元之年」，增速可能在下半年加快，預期本港今年港經濟增長介乎3.5至5.5%。

他又指若中美關係緩和，環球商務活動可以進一步加快，但中美最近的對話仍反映兩國有不少深層次矛盾，相信張力會持續。

另外，他指疫情加快逆全球化趨勢，不少國家出現單邊主義、設立貿易壁壘、製造分化，可能令目前產業及供應鏈發展及佈局有轉變，而香港作為細小而外向型經濟體，要做好準備應對挑戰。他提到，政府已向區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)成員表達加入意願，希望有助港商開拓市場。他又形容，香港在中國不同發展階段中擔當跳板、中介人及防火牆等角色，希望能積極加入內地經濟發展雙循環。