Android手機彈App　Google認系統程式出事

全球多地的Android手機用戶周二（23日）都反映出現「彈App（應用程式）」情況，很多App無法正常開啟，包括Gmail、Google Pay、通訊程式LINE、銀行程式等。Google承認是讓手機展示網頁內容的WebView程式出事，受影響用戶可在Google Play解除安裝Android System WebView再重新開機，就可暫時恢復正常。

美媒指，今次無特定的受影響手機品牌，只要是Android手機就有可能發生，主要是無法正常開啟應用程式，一啟動就會彈出。Google表示已知是WebView出問題，導致部分 Android程式崩潰，正全力搶修。

若用戶出現彈App情況，可在Google Play「應用程式和遊戲」的「已安裝」項目，解除安裝Android System WebView並重新開機。若無法正常啟動Google Play，則可到手機「設定」的「應用程式和通知」查看全部應用程式，然後解除安裝Android System WebView。若Android System WebView無法更改，則可嘗試停用Chrome瀏覽器。

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