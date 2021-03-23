疫情夾移民潮致90%幼稚園學生流失　團體促撥款支援學校

新冠肺炎疫情肆虐，加上出生率下跌及移民潮影響，香港幼稚園收生情況嚴峻，影響幼稚園營運。香港教育工作者聯會今日(23日)發表幼稚園收生及營運情況的調查結果，指出有90%幼稚園於本學年面對學生流失問題；更有近50%分別表示半日班及學前班的人數，較去年減少11至40人；另有80%學校表示，下學年報讀半日班K1的學生人數，較去年有所減少。面對收生不足影響營運，聯會建議政府提供一筆過撥款、增加幼教編制人手等，期望政府能支援幼稚園渡過難關。

調查顯示，有58%幼稚園表示，今年放棄學額的學生人數較過往增加；以受訪幼稚園計算，平均每間有約30名學生放棄學額，較去年增加30%，且學生流失問題有機會延續到下學年。面對收生人數下跌，有77%受訪學校認為，主要原因是學生受疫情影響而退學；另有54%就表示學生因移民往外地而退學，反映疫情及移民潮對幼稚園所造成的衝擊。

香港教育工作者聯會理事蔡麗芳指出，因疫情影響而被迫停課，加上學生因而退學，令學校大受打擊，為了盡快全面復課，使學校回復常態，家長、教師及校方大多支持持續性檢測，以保障學生並為全面復課提供誘因。

調查又指出，面對收生不足、幼稚園收入以及政府資助額減少，有72%學校表示需要裁減人手；52%學校指教職員需要凍薪；甚至有11%學校面臨倒閉，反映學校面對龐大的財政壓力。

聯會指出雖然政府早前曾於新一輪抗疫基金中，提供資助予幼稚園及幼兒中心，惟資助力度不足，根本未能有效支援幼兒業界渡過難關。聯會敦促政府應提供一筆過撥款，以保障幼教老師不被裁員；又建議把幼教編制人手，由1比11增加至1比10，且不包含校長、副校長和主任，除了讓學生得到更全面照顧，也可增加人手比例來創造條件加大資助額。