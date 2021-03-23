中大研究揭新冠患者確診6周內做手術　死亡風險增逾1.5倍

新冠肺炎患者確診後不久便進行外科手術，或增死亡風險。香港中文大學有份參與的一項全球大型研究，經分析及研究逾14萬病人後發現，確診者於染疫後6周內接受外科手術，死亡風險較一般病人高出1.5倍以上，建議將手術延至病人確診後第7周或以後才進行，其時病人的新冠肺炎症狀已消退。研究結果最近已於國際學術期刊《Anaesthesia》發表。

有關研究由香港中文大學醫學院、醫院管理局新界東聯網部份醫生聯同全球逾萬名外科專家組成的「COVIDSurg Collaborative」進行，由英國伯明翰大學專家領導。研究收集來自116個國家及地區、1,674間醫院共140,727個病人數據，覆蓋亞洲、美洲、歐洲、非洲和澳洲。發現病人若在確診感染新冠病毒後的6周內，症狀仍未消退時便進行一般外科手術，會增加死亡風險。

根據研究數據，病人於確診後4周內做外科手術的術後30天死亡率是4%；確診後5至6周內做手術死亡率是3.6%；確診7周後做手術死亡率降至1.5%，與非確診病人的風險相同。不過，研究發現確診者若症狀仍未消退，即使7周後做手術，仍有較高死亡率（6%）。

中大醫學院外科學系助理教授二葉香織表示，半數新冠肺炎的病人在術後會出現肺部併發症，國際指引建議確診者將手術延期進行，但對於延期時間未有定論，上述研究可界定一個理想時間，便是將手術於確診後7周才進行，但同時需要平衡病人的健康狀況及接受手術的迫切性。