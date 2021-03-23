檢控黑暴頻甩轆　鄭若驊借上訴數字邀功　學者斥管治不力

本港司法界問題多多，原審法庭部分案件的判決引起社會嘩然，上訴法庭近期在多宗案件重申了黃之鋒案釐清的判刑原則，包括懲罰和阻嚇的重要性、犯案者年輕或個人背景在量刑時佔比應微不足道等，以作糾正。不過，律政司司長鄭若驊在今日(23日)發表的網誌，卻大談去年律政司提出17宗上訴、15宗得直的「成績」，似以此邀功。有學者批評律政司過往在反修例案件中諸多甩漏，致不少人逃出法網，且該部門就刑罰過輕的案件提出覆核是理所當然的工作，直斥鄭管治不力。

鄭若驊在網誌中提到，律政司2018年及19年分別向上訴法庭提出6宗及4宗覆核刑期申請，而去年則提出17宗，其中16宗均與反修例案有關，已處理的15宗申請均判律政司得直，她以首宗覆核的侮辱國旗案為例，有關判刑未能反映罪行嚴重性，故提出覆核，並最終獲判得直。

鄭在網誌中又談到，上訴法庭在多宗案件重申了黃之鋒案所釐清的判刑原則，簡單歸納有四點，一是懲罰和阻嚇：大批人士聚集，很大可能造成暴力事件風險時，法庭除要對犯案者作合適懲罰外，也應以儆效尤，未來或判處即時監禁；二是上述指引適用於非暴力的非法集結；三是壯膽效應的集結行為加重行為嚴重性；四是年輕非量刑從輕的考慮，嚴重罪行應有嚴厲判刑。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評律政司誇誇其談份內工作，指該部門過往在反修例案件的檢控程序中，出現諸多「甩轆」的情況，包括寫錯時間、中英文版本控罪有差異等等，因此無法將被告定罪，批評鄭若驊作為首長監管不力。他指律政司正因檢控工作未到位，令刑期因而不符預期，提出上訴是理所當然，不應以此邀功，又炮轟律政司反修例案件檢控進度過慢，未能完全彰顯《港區國安法》的阻嚇力。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈亦稱，律政司處理反修例案作時經常出錯，刑期過輕提出覆核是應有之義，鄭若驊責無旁貸。他又炮轟律政司檢控工作過慢，如至今已拘捕1萬多人，但只有2000多人被檢控，進度極不理想，直言會增加檢控難度，「盡快去處理，唔好再甩轆！」