政Whats噏：再有泛民區議員「跪低」　余德寶：願宣誓保議席

政府將修訂要求現任區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，泛民主派區議員最初對此反彈極大，近日就陸續公開表明會宣誓，「跪低」以留在區議會。最新一員是油尖旺區議會副主席余德寶，他今日(23日)在社交網站公布決定時，又指中學時期已經立志做議員喎。

余德寶的貼文表示，見到好多熟悉嘅臉孔被奪去政治權利，又或者身陷困境。他指現時從政嘅風險比以前高，但民主派喺區議會仍然佔有優勢，唔可以將議席「拱手讓人」。佢覺得總要有人留低，並決定成為留低的其中一員，以支援將被取消區議員資格、或者選擇辭職嘅同路人。余又稱，會尊重上述人士嘅決定，因為無論選擇留低定離開都好困難喎。

佢仲好煽情咁話，回到初心，佢早在中學時期已立志成為議員，大學時期已經為社區工作，畢業後嘅第一份工作就係擔任區議員，形容係將人生最青春嘅8年貢獻畀社區喎。佢又認同民主派從政之路將近夕陽，但希望夕陽可以溫暖更多香港人咁話。而早前已經公開表明將會宣誓嘅仲有離島區議員王進洋，以及油尖旺區議員陳梓維。