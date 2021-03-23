Ursus無鮮風系統終爆疫　袁國勇倡健身室每小時換氣12次

場所爆疫與鮮風系統關係密切，西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組爆疫之後，確診者多達147人，已成本港第二大感染群組，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨（22日）聯同衞生防護中心總監林文健及機電工程署人員到該中心視察，袁認為，健身中心鮮風流量至少應與食肆看齊，每小時換氣6次，最好每小時換氣12次。

袁國勇昨日已發現，涉事的健身中心沒有鮮風抽氣，幾乎接近零換氣，導致無法稀釋室內空氣微粒，釀成爆發主因，由於中心沒有鮮風抽氣以稀釋有病毒的微粒，如有患者進入，即使不做運動，每分鐘可噴出6公升空氣，運動期間更可噴出近50公升空氣。他說，即使中心內員工等都有戴口罩，亦不能百分百過濾有關微粒。

不過，袁指出，涉事健身中心有嚴格執行使用者戴口罩的規定，故爆發與場所不遵守感染控制措施無關。袁國勇呼籲健身業界應尋求專業人士檢視中心內的鮮風流通程度，並相信涉事爆疫健身中心需符合到當局的通風要求，才可重新開業。