疫情致長時間留家　70%受訪青年精神受困望有人傾訴

新冠肺炎疫情持續一年，青少年經歷長時間在家學習及家居抗疫，不少人出現不同程度的壓力，影響身心健康。香港青年協會「uTouch網上青年外展服務」一項調查發現，有48%受訪者感到孤獨，而在青年自評量表中，70%人出現不同程度的精神困擾的狀況，情況令人關注。

青協在今年1月至2月期間在網上訪問近2800名12至24歲青年。結果發現，77%受訪者不抗拒獨處，但有60%人渴望有朋友陪伴，亦有48%人感到孤獨，59%人感覺得沒有人真正明白自己。

對於情緒支援需要，有76%受訪者指有人願意聆聽很重要，亦有69%人知道有可以依賴的人，亦有66%人指在心情低落時，需要有人來令他提起精神。

另外，調查使用了「一般健康量表」，以了解青年的精神健康狀況。在相關問題的得分愈高，代表承受的精神困擾程度愈高，而評分13分或以上，可界定為出現精神困擾，25分或以上即承受住極大的精神及情緒困擾。是次調查受訪者的平均評分是17.4分，其中，有49%人得分是13至24分，21%人評分25至36分。

青協業務總監徐小曼表示，疫情期間年輕人長時間在家學習或工作，面對面社交的機會減少，而部分性格較內向或被動的學生較難結識新朋友。徐建議青少年遇到壓力或情緒困擾，應尋求協助，嘗試主動建立、擴闊及維繫社交圈子；否則當長期缺乏有意義的連結，除了令自己進一步退縮，對精神健康構成更大風險。

徐續指，是次調查反映青年需要朋友、家人的支援，讓他知道身邊有可以依賴的人，願意聆聽其傾訴，能明白其的處境和感受，即表示他愈能感受到有意義的連結，愈容易克服孤獨感。