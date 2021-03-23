被控未經批准集結　古思堯認案情但拒認罪

前年10月5日《禁蒙面法》生效首天，社運人士古思堯涉嫌參與未經批准的港島區遊行，前香港眾志秘書長黃之鋒亦有份參與而一同被捕。黃早前已承認控罪，古則不認罪，今天（23日）在東區法院受審。上午控方已完成舉證，裁判官裁定控罪表面證供成立後，把案件押後至明天作結案陳詞。

控罪指，被告古思堯（74歲）於2019年10月5日，在香港連同黃之鋒及其他身份不詳的人，在無合理辯解下，明知而參與一個未經批准集結。

古今日無法律代表，坐在律師席上接受審訊，並在回應裁判官對此的詢問時，表示自己「有律師，無律師，結局都一樣。」，又指律師反而不敢替他暢所欲言。古答辯時表示：「我承認非法集結，但我唔認罪！」並同意所有控方案情。

控方開案陳詞則指，當日下午約2時，示威者在銅鑼灣東角道聚集，沿軒尼詩道遊行至中環遮打道，該遊行並沒有警方發出的不反對通知書。當時被告站在隊伍龍頭，與其他人合力扶起一幅大型黃色直幡，寫有「願榮光歸香港」，另有一幅黑色直幡寫上「香港警察 蓄意謀殺」。現場不斷有人高呼「蒙面無罪、立法無理」及辱罵警察等口號，人數不少於1000人。被告抵達遊行終點後，與他人一同收拾直幡。