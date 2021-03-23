去年6至8月歷來最熱平均32.6°C　天文台料今年風季或提早來臨

去年6至8月是香港歷來最炎熱的季節。圖為市民於去年7月在沙灘曬太陽。

今日(23日)是世界氣象日，香港天文台回顧2020年天氣狀況，指去年是全球有紀錄以來最溫暖的3個年份之一，以香港為例，全年平均氣溫亦達攝氏24.4度，2011至2020年更是全球有紀錄以來最溫暖的10年。同時，天文台預計今年全年有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，雨量則正常至偏少。

天文台台長鄭楚明表示，去年為自1884年有紀錄以來第2個最溫暖的年份，其中，6月至8月更是歷來最炎熱的季節，平均最高氣溫達攝氏32.6度。而去年全年的熱夜(全日最低氣溫為攝氏28度或以上)更達50日，酷熱天氣(全日最高氣溫為攝氏33度或以上)亦達47日，均創下最高紀錄。

談及今年的天氣狀況，天文台預計本港有機會於6月或之前踏入風季。另外，受全球暖化影響，預測本港全年平均氣溫較正常高，有機會成為有紀錄以來最溫暖的10個年份之一，同時預測全年雨量正常至偏少。

至於毗鄰的澳門方面，當地氣象局預測，今年影響澳門的熱帶氣旋數量屬正常至偏多，有5至8個，其中至少有1個屬強颱風的8號風球或以上，該局又預測，今年影響澳門的首個熱帶氣旋，會在6月上旬或之前出現，而根據現時資料，估計風季時間較長，會持續至今年10月中。