強裝帶刺圍欄致群猴重創　透明膠製圍牆及擋板方為妙法

漁農自然護理署近日再在金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場加裝帶刺圍欄，引致多隻猴子嚴重受傷。東網記者今（23日）再次到場視察，再發現有猴子身上包括前肢、大髀及臀部等多處鮮血淋漓。有行山市民透露，愛護動物協會今早曾派員到場視察受傷猴子，稱相信有關傷勢屬動物之間打鬥所造成，惟一眾街坊並不信服有關說辭，炮擊當局裝設帶刺圍欄不智，而木板有空隙令猴子易於攀爬，設計不理想。東網建議當局立即更改圍欄設計，改以不帶棘線、用整幅微斜透明膠製擋板作圍牆，既透視到內外情況，又可以循環再用十分環保，保障不會再有猴子受害。

東網記者今連續第4日到涉事停車場視察，再發現現場有多隻猴子滿身傷口，皮開肉裂、鮮血淋漓，受傷位置包括前肢、大髀及臀部，部分更屬年幼猴子。而記者今日發現，繼續有猴子攀上圍欄，有一些猴子以前肢握緊帶刺鐵絲網，甚至嘗試坐在棘線之上，部分更將頭探入圍欄與棘線之間的空隙之間進食，棘線險割傷猴子頸部及面部，稍一不慎更可能傷及眼睛或耳朵等重要器官。

市民謝先生狠批漁護署做法不智，批評新設的鐵絲網容易令猴子受傷，促請當局盡快改善。他又指自己經常行經金山郊野公園看猴子，指猴子之間亦會打架，部分猴子在慌張逃走時，稍一不慎便會被荊棘割傷，炮轟有關設計容易令猴子受傷。他續稱，若當局擔心有人到場偷垃圾，可以聘請保安人員24小時看守。

東網建議當局應立刻拆除現有帶刺圍欄，改以整個打直、光身的透明膠板取代，並加建一個15至20度向內微斜的膠製擋板，即可防止猴子攀爬，亦可透視見到內外面情況，加上膠板可以循環再用，十分環保。

議員柯創盛形容當局現行做法慘無人道，「啲木板排到好似樓梯咁，一格格容易攀爬，啲猴子上到去就被割傷」，批評設計者及負責的漁護署僅從方便處理角度出發，未有顧及實際情況，炮轟現行圍欄並非保護動物，而是虐待動物。他要求當局盡快拆除有關棘線，又揚言將以立法會議員身份，去信漁護署及有關部門要求跟進。

柯又大讚東網建議兩全其美，其透明設計即能做到署方口中的保安效果，又不會對猴子造成傷害，認為是「高手在民間」，促請政府採納意見；又認為要做好保安，可從安裝閉路電視、加強巡查等不同措施着手，毋須引致動物受傷。他又批評政府做事往往閉門造車，以致經常「出事」，反問「唔係吓吓靠補鑊嘛」？