孔繁毅指「溝針」或可提高疫苗保護力　兒童疫苗常見混合注射

香港大學正招募市民參與研究「溝針」、即市民混合接種兩種不同技術平台的新冠疫苗的反應，負責該計劃的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，混合接種疫苗的抗體水平可能比單一疫苗高，或可提高保護力。港大另一專家何栢良亦指，現時在臨床應用上，亦經常有「溝針」情況。

孔繁毅解釋，採用不同技術的疫苗刺激免疫系統的方式不同，混合疫苗的保護作用，有機會比接種同款疫苗高，先打復必泰再打科興，因為刺激不同的免疫系統，最後抗體產生的濃度可能比接種同一平台的疫苗為高，又指混合接種疫苗並無特別高風險，流感疫苗亦會以混合平台方式接種。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，臨床應用上經常會發生「溝針」，例如安排給兒童接種的部分疫苗，會以四合一、五合一等方式作一次過注射，即一次過接種多款疫苗，以減少注射次數；又或者在接種第1劑舊疫苗後，有新疫苗推出，而成效及安全上比較優勝，便可以在第2劑安排打新款疫苗。

惟何指出，現時未有數據顯示新冠疫苗「溝針」的成效，要招募逾萬人做研究亦不可能，故建議招募數百至數千人，觀察他們接種後的免疫反應，而港大早前已宣布展開「溝針」研究，以了解混合接種2款新冠疫苗的成效。他又說，接種不同平台的疫苗後，產生的免疫反應或較接種1款疫苗大。