理大日內瓦國際發明展奪3金3銀　2項發明已商品化

日內瓦國際發明展今年移師到網上舉行，而參展期已完結，其中香港理工大學的發明獲得3金3銀合共6個獎項。其中一項獲得金獎的發明，是由應用生物及化學科技學系教授李蓓有份研發的「聚護芯：基於生物材料的抗菌、抗病毒核殼顆粒」，抗病毒及環保的塗料可噴灑在物件表面，以消滅99%細菌及病毒。

理大在是次展覽獲獎的發明，範疇涵蓋醫療保健、環境監測、智能城市及汽車安全等多個領域。其中身兼應用生物及化學科技學系教授及初創企業、佳昇科技有限公司聯合創辦人的李蓓，其團隊所研發的「聚護芯」是一種具生物相容性、無毒且環保的抗菌、抗病毒塗料，可殺菌及保護效果長達6個月。

「聚護芯」能快速而有效地消滅99%的常見細菌如金黃葡萄球菌，及病毒如H1N1和HCOV-229E，可作消毒、控制污染和防疫等應用。此塗料可於室溫和一般環境下操作，只需噴塗於物件表面即可。塗料適用於各類材料，並且快乾和不會影響材料的外觀和觸感。

另外奪得金獎的2項發明包括由土地測量及地理資訊學系史文中發明的「智慧城市平台：全面的空間數據基礎建設」，及由土地測量及地理資訊學系博士黃文聲發明的「城市樹木管理的智能監察系統」。其中樹木監察系統採用智能傳感技術，測量樹木的傾斜角度及移動軌迹，同時具備了以地理大數據分析為基礎的人工智能算法，對樹木倒塌與樹木傾斜的趨勢及其潛在風險因素作出評估。

系統以地理資訊平台確定樹木的所在位置及收集周邊的環境數據，對其根盤的移動狀況進行量化分析。此系統能大規模監測樹木的穩定性，以便為樹木安排適時、適切的護養措施。

理大另有3個項目獲得銀獎，包括「Liverscan:肝纖維化評估的掌上式實時超聲圖像引導系統」；智能純電動防鎖死煞車系統，及「光交聯納米複合仿生植骨材料」。上述6個項目中，「聚護芯」及「Liverscan」已將研發商品化。