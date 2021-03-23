過渡性房屋興建假手於社區組織　議員轟政府推卸責任

香港房屋供應短缺問題持續。立法會房屋事務委員會轄下的過渡性房屋及劏房事宜小組委員會今日(23日)召開會議，席間有議員認為政府應主導過渡性房屋項目，而非交由社區組織處理，質疑當局推卸責任，同時未能緊貼市民所需。另外，就政府計劃資助非政府機構(NGO)租用酒店及賓館房間作過渡性房屋，局方稱將於下周舉行簡介會，預計於4月份可正式申請，同時預料規定以2年為最短租期。

議員葉劉淑儀於會上炮轟政府將興建過渡性房屋假手於人，交由非牟利組織打理，擔心導致政府與市民間缺乏連結，同時變相令組織膨脹，造成「妹仔大過主人婆」的現象，認為局方如有需要應增撥資源，親自主導項目。此外，她亦質疑當經濟利好之際，酒店業卻在商言商，寧願出租予旅遊業，質疑「租得幾耐作過渡性房屋」。

而議員謝偉銓亦批評政府興建過渡性房屋計劃進度緩慢，又斥責改裝工廈需要眾多資源改裝配套，長遠只會「得個吉」，認為政府應考慮其他方案。

議員柯創盛則指，活化工廈計劃參與率仍然低，呼籲局方要「華麗轉身」，為計劃提供更多彈性及優厚條件。他又指，目前過渡性房屋的宣傳不足，不少市民未能獲悉有關資訊，並建議局方考慮將過渡性房屋配置作為置業階梯的其中之一，改善市民生活。

運輸及房屋局副局長蘇偉文回應指，利用非牟利組織營運過渡性房屋能集合民間智慧，發揮組織背景，從而令項目更多元化，會小心遴選組織。

另外，會前亦有團體到場請願，要求增加及興建市區中轉屋作安置用途，並檢討安置政策。當中有劏房戶直言於3周前，遭天台屋業主無理迫遷，幸得地區組織幫忙才能入住收容中心，免於流落街頭，故促請政府盡快制定劏房租務管制措施。