食署打擊深水埗阻街 議員質疑有投訴才行動 促在全港執法

店舖非法擴展嚴重阻街，影響當區居民日常生活，食物環境衞生署早前於深水埗展開執法行動。立法會改善環境衞生及市容事宜小組委員會今(23日)開會討論，有議員質疑食環署「有投訴先做嘢」，又擔心該署於潔淨街道上「有頭威無尾陣」，難以於全港18區解決阻街問題。

議員柯創盛指出，食環署早前於深水埗北河街一帶展開聯合行動，令該處阻街情況有改善，但認為有關個案只是冰山一角，全港仍有不少類似情況，例如有菜店或生果店在街道上隨意擺放膠箱等，質疑署方「有投訴先做嘢」，促加強打擊全港18區的阻街問題。

柯續指，現時食環署須花費大量人力落區巡查，惟違例阻街的店主往往有如「玩捉迷藏」一樣，在巡查完結後即故態復萌，關注署方在執法過程中可否與時並進，例如採用閉路電視等新科技，促當局「解放思想」。他又提到，據了解，食環署執法時曾透露投訴人身份，促當局保護投訴者私隱。

食環署副署長(環境衞生)黃淑嫻指出，該署上月22日至本月14日曾於北河街一帶，與警方展開聯合執法行動，期間發出68個口頭警告，檢控或拘捕與阻礙公眾地方等罪行共32宗，並與警方在馬路上夾走超過10噸物品等，行動獲公眾人士及當區區議員肯定。

黃續指，因街道管理涉及不少執法部門，該署不時會展開聯合行動，並稱十分重視有關工作，打擊阻街行動「持續同有效係共同心願」。黃又指，當局正探討行動程序，預期今年內推出新試驗計劃，待建議成熟後會再作公布。對於有職員疑洩漏投訴者身份，食環署助理署長陳耀強指出，該署有內部指引，職員不能透露投訴者身份，如有發現將嚴肅跟進。