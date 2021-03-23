英國最高法院正評估本港非常任法官去留　議員直斥早走早着

身兼終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德(Robert Reed)曾指《港區國安法》部分條文引起關注，他早前指雖未有決定去留，但若然本港情況到了他們不能再基於良知做下去，便不會留任。英方更表示，香港的法治及基本自由受影響，正與英國最高法院密切合作，持續評估香港形勢。有議員直指非常任法官理應為香港法治服務，而非為英國政客服務，「要走就早走早着」。

外媒早前引述高層人士指，英國可以撤回在香港任職的英國法官，而英國最高法院的聲明亦指出，包括韋彥德在內的10名在港法官應辭職。英國上議院周一(22日)就英籍非常任法官在香港法庭擔任的角色，而展開辯論。當中，英國外交部南亞及英聯邦事務國務大臣艾哈邁德（Lord Ahmad of Wimbledon）出席國會質詢時指，英國法官多年來在香港司法獨立上扮演重要角色。縱使希望可以繼續，但在《港區國安法》下，中國政府在《中英聯合聲明》中承諾對香港的法治及基本自由提出的保護出現問題。

此外，艾哈邁德更指，英國最高法院正持續評估香港形勢，並與英國政府商討及密切合作。而在港法官的角色受香港《基本法》保障，容許他們擁有獨立司法權、終審權，而且有不受干涉的權利。認為這些均是重要的標準，而被最高法院謹慎考慮中。韋彥德曾在《港區國安法》實施不久後發聲明，指部分條文引起關注，會檢視香港司法獨立及法治能否得以維持，再決定是否再派法官來港擔任非常任法官。

身兼執業律師的議員周浩鼎批評，英方是持雙重標準，「口口聲聲」指法官不應參與政治，應秉持司法獨立。但現時英國外交部嘗試利用政治，干預司法系統，呼籲在港任職的英國法官一同離職，「一齊砌香港」。周直指，非常任法官理應為香港法治服務，而非為英國政客服務。而韋彥德發起此事，要走就「自己早走早着」，借勢「拉其他人落水」，根本是勾結政治。

至於本身是執業大律師的議員容海恩亦狠斥，英國聲稱重視司法獨立，但另一方面卻將香港司法與政治混為一談，干涉香港的事務，直言「神又係佢，鬼又係佢」。對於韋彥德質疑《港區國安法》會影響香港司法獨立及法治，容認為他「加鹽加醋」，公開批評本地法律，並無遵守法官操守，只會破壞香港長久以來良好的司法基礎。