大嶼山牛牛垃圾堆中「搵食」　市民批評康文署懶理

護牛權益引起多方關注，最近在大嶼山有流浪牛被發現在垃圾堆中「搵食」，惹人憐憫。大嶼山下長沙海灘不時堆積垃圾，網上片段顯示，沙灘近岸的一角約有10袋黑色垃圾袋，一隻黃牛把頭栽在垃圾堆中「搵食」。片段長達近2分鐘，但牛牛在過程中未有抬起頭，似乎吃得十分滋味，引來多名市民圍觀。垃圾旁亦掛有一個印有慶祝生日字眼的氣球，疑垃圾袋內裝有廚餘，氣味吸引附近流浪牛所致。發現該牛的市民指，涉事地方長期有垃圾棄置，現時疫情肆虐，加大衞生風險，但負責沙灘的康文署則未有處理。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，雖然未有聽聞長沙有牛牛吃垃圾事件，但指大嶼山流浪牛在垃圾堆中覓食是非常普遍，就如早年漁護署在貝澳牛牛Billy腹部發現大量膠袋，認為現時情況未有大大改善，令人傷感。他指牛牛特別在冬季時，草較少的時候需要另找食物，加上以往草地都因遊人眾多被沙化，又有不少人在一些遊客區、露營區，如貝澳等遺留垃圾，又會餵飼牛牛，令牛牛自然會向垃圾堆覓食。

雖然漁護署在19年設計有腳蓋式、固定圍欄等特點的新型垃圾桶，減低動物翻倒垃圾桶的可能；食環署又在去年9月展開為期1年的第三代太陽能廢物壓縮箱試驗計劃，在9區鄉郊民居安裝共24個壓縮箱，改善因垃圾桶滿溢引致的胡亂棄置家居垃圾情況等。然而，謝世傑表示，政府執行速度太慢，「都講咗好幾年」，又指垃圾桶未有長遠解決垃圾滿瀉，傾倒出來，或是亂拋垃圾的情況，建議政府要加強教育。