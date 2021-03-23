涉7.21事件及妨礙司法公正　林卓廷還押候訊

涉嫌違反《港區國安法》而正被還押的前民主黨議員林卓廷，分別因涉及元朗「721事件」，及與7月6日屯門遊行相關事件，被控暴動及企圖妨礙司法公正罪。兩宗案件今天（23日）在區域法院再提訊。由於部分被告需要處理法援事宜，故法庭分別將案押後至5月及6月再訊。林卓廷透過代表律師申請撤銷兩案的保釋，法庭遂下令他就兩案還押監房看管。

針對元朗「721事件」之案件，7名被告林卓廷（43歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（28歲），被控於前年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。此案押後至6月8日再訊。

至於涉及屯門遊行的案件，原本涉及4名被告，惟其中一名被告、前民主黨議員許智峯沒有到庭應訊，法庭早前已頒下拘捕令。案件現押後至5月6日再訊。

控罪指，林卓廷與獨立網媒記者曾焌熙（28歲），在前年7月6日於屯門警署外煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的內容，即一些可能於當日或之前干犯刑事罪行的示威者的樣貌照片。曾焌熙另被控於同日同地參與非法集結。另外第三名被告、社工鍾凱研（39歲）則被控不誠實取用電腦及刑事損壞罪，指她於同日在屯門警署外取用X的手提話，並毀壞X儲存於該電話內，有關前年7月1日立法會外示威情況的錄影片段。