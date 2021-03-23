立法會衞生小組批食環署監管「甩轆」　憂香港垃圾圍城

立法會改善環境衞生及市容事宜小組委員會今日(23日)開會，議員批評本港環境衞生表現不佳，紛紛批評負責潔淨工作的食物環境衞生署。有議員指，新界不少鄉村的垃圾收集站均有容量不足問題，經常被「塞爆」，致垃圾站一帶經常堆積大量棄置物，孳生蟲鼠；亦有議員批評食環署監管外判清潔商不力。

委員會主席陳恒鑌指出，現時鄉村人口漸多，但村內垃圾收集站往往只得「一個桶」，結果鄉村不時可見垃圾堆滿地的現象，他擔心隨便棄置垃圾會引來鼠患。議員何俊賢則指，部分現有地區或因地方不足，無法加設垃圾收集箱，詢問當局會否加裝垃圾壓縮機，並在新發展地區預留較大地方作垃圾收集之用。

議員柯創盛則指，不時會收到市民投訴外判清潔承辦商的工作，如有人指「出車夾廢物時，夾一下、兩下就走」，批評食環署外判工作後監管不足，縱容承辦商的「甩轆」行為，柯又質疑港府會否因招標「價低者得」制度，而影響提升環境衞生服務的質素，擔心長此下去香港或遭垃圾圍城。

食環署統籌主管（廢物收集設施）霍炳林表示，就鄉村垃圾箱常滿一事，政府會加設垃圾箱，如鄉村沒有足夠地方擺放，負責的職員會在下班前再到場清理，方便村民晚飯後棄置垃圾。此外，當局正研究數種新科技，包括太陽能廢物壓縮箱及「從地底自動吸取垃圾」等，但後者雖敷設地底渠管，運作及維修保養有難度，暫是朝着有關方向前進。

至於監管外判清潔承辦商表現一事，食環署副署長(環境衞生)黃淑嫻指出，現時招標程序會考慮技術及過往表現，並非單看「價低者得」。食環署高級總監(潔淨及防治蟲鼠)謝紀昌補充，署方每日均會以風險管理模式作巡查及監管，若有屋苑在部分時間垃圾量增加，署方可與相關物管公司作協調，接獲通知後加派人手處理。