誘強姦案事主不作供　2男涉妨礙司法公正

男商人趁生意拍檔醉酒強姦，前年經審訊後被裁定強姦罪罪成，判囚5年4個月。審訊前卻爆出有人疑出錢勸阻女事主出庭作供，該男商人的契哥和所聘律師行之法律行政人員，分別被控作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。案件今（23日）移師西九龍法院開審，兩人否認控罪。今日庭上播放女事主的時任男朋友與兩被告人的錄音對話，顯示男商人的契哥曾叫女事主男友「畀少少薄面我」；而強姦案開審前一天，女事主男友就問男商人的律師行代表「你同我講過⋯⋯想畀錢搞掂」，對方就回應稱「依家唔講得架」。

兩名被告依次為陳偉強（60歲、公司董事）及陳昌國（45歲、裝修工）。陳偉強被控於2019年8月4日及10月21日，兩次游說男子湯志偉協助，要湯誘使女子X在黃興國被控強姦的案件中不出庭作供，並聲稱會給20萬港元報酬予湯。陳昌國則被控於2019年9月30日，透過湯志偉勸阻X，藉此尋求勸X不要在黃興國的強姦案審訊中，作出針對黃的證供。

控方開案陳詞指，湯志偉是X當時的男友，兩人現時已分手。首被告陳偉強案發時在律師事務所任職，在黃興國強姦案中代表黃。而陳偉強與湯志偉互相認識，更以「契爺契仔」相稱，兩人一直有生意來往。案情指，陳偉強在2019年8月、10月及12月曾3次與湯志偉通電話或見面，首兩次談話都有要求湯勸X不要出庭作證，惟湯當時並無將對話錄音，亦未報警。直至12月4日，即強姦案開審前一天，陳偉強與湯再見面，湯講到「X驚聽日上庭見到黃興國唔知會點」，陳表示X一定要面對現實及上庭，否則會被視作藐視法庭，並說「之前drop就話啫」，湯說「你同我講過Hancock（黃興國）想畀錢搞掂，20萬」，陳先是承認，但又隨即否認說「又唔係咁，唔好講呢啲，依家唔講得架，你唔好當真啦，過左去就算，唔好望佢」，並表示「我已經退出左呢件事」、「阿爸保持中立」。

至於次被告陳昌國，就曾在2019年9月30日與湯志偉見面，對話同樣被錄音。他涉向湯表示知道黃興國與X的事，指「Hancock係我（契）細佬」、「後生不過衰鹹濕」、「我都焗住出嚟同你哋傾下，睇吓可否比幾分薄面我」，又提議兩人不如和解。但湯一口拒絕，說了幾次「無可能」，又說「20萬我無咩，200萬我都唔制啦，我條女嚟架！」，陳昌國問「商量咗嗱？」，湯就回應「無商量過，唔使商量」。