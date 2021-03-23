交諮會去年交通擠塞投訴大增53.1%　觀塘成塞車重災區

交通諮詢委員會交通投訴組今(23日)公布最新報告，受疫情影響，去年全年共接獲近2.5萬宗投訴及建議，按年減少24.6%，其中71%、約1.8萬宗屬公共交通服務。不過，去年共接獲666宗與交通擠塞有關的投訴，按年大增53.1%，其中以觀塘區最為嚴重，共有92宗投訴，按年大增76.9%。

交諮會今(23日)交代去年第4季及去年全年的投訴數字，在去年全年近2.5萬宗投訴中，近1.8與公共交通服務有關，其中8,146宗屬專營巴士、5,355宗為的士、3,276宗為專線小巴，鐵路則有352宗，渡輪則有68宗，除渡輪投訴按年增逾1倍外，其餘投訴均有所下降。

因疫情下較少人出門，多項投訴數據均有所下降，惟交通擠塞投訴卻不降反升53.1%。666宗與交通擠塞相關的投訴中，92宗涉及觀塘地區，按年增76.9%；79宗涉深水埗，按年大增逾2倍；油尖旺地區亦有57宗，較前年增96.6%。報告指大部分塞車投訴，均涉及車輛阻塞及交通管理問題。

至於去年第4季方面，該季共有6,632宗投訴及建議，其中4,194宗與公共交通服務有關，佔整體的63%，亦較去年第3季的3,844宗增加9.1%。季內已有7,949宗個案的調查工作已經完成，其中有約84%、即6,692宗證實成立，經該會轉介後，有64名駕駛者最終被警方票控。