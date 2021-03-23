漁護署死撐拒解箍　牛兩眼流淚或因壓力過大　耳牌釘前方亦易弄傷

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，勒頸不適，更不時流「牛淚」，而漁護署昨日（22日）在立法會中仍「死撐」為「531」佩戴頸圈是為了方便管理，有一直關注牛隻的團體指出，雖然極端的情緒或不會令牛哭泣，但若牛感到有莫大的壓力，確會流下淚水。另一方面，有學者留意到「531」的耳牌被釘在牛朵前方，活動時會撞向面部，令人擔心，若耳牌掛在前方會影響牛隻的活動，或許可以改掛在耳朵後方。

東方記者連日來到訪「531」所處的環境，發現除了頸圈令其活動受阻外，其耳牌亦經常在其活動間撞到面部，十分危險。事實上曾有關注動物的人士認為，本港牛隻在絕育後，普遍會為其釘上記有編號的耳牌，但其方向有誤，若耳牌佩戴在耳朵的前方，或會令牛面部受損，亦會令耳牌更易脫落，應把耳牌釘在牛耳的後方。

而香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦表示，若外國不少國家把耳牌釘在牛耳的後方，經實測後對牛隻的影響較少，香港亦應該跟隨。而事件亦反映政府的動物專家「脫節」，未有與時並進改善動物的權益。

另外，漁農自然護理署助理署長薛漢宗昨日在立法會表示，大部分動物不會因感情而流淚，可能因眼部敏感才出現淚水，已經每日派獸醫前往觀察。獸醫黎昌生亦表示，動物的感受通常比較簡單直接，但若牛隻連續多日落淚，有可能是因為受到身理因素影響，如眼睛被蒼蠅圍繞、附近出現腫瘤、青光眼、白內障、或是有其他傷勢等，認為若牛隻落淚的情況持續，應該要盡快看獸醫。

「十四鄉牛牛」發言人何家美則表示，雖牛隻未必因為傷心而流淚，但當牛隻處於非常大壓力、焦躁的環境下，流淚亦是常見的反應，而在她的經驗中，每當夏天牛隻因溫度而變得情緒不穩，便會有流淚的情況出現。事實上，就「531」最近的行為，可得知牠的明顯感到十分有壓力。

談及「531」的頸圈，何表示雖然GPS頸圈是經常被用以管理牛隻的方法，但在實行上需要多方面的配合，包括循序漸進式讓牛隻習慣頸上的異物，期間每日多次到場視察，以及需要有良好的監察系統，防止牛隻的頸圈被卡住，危害生命。她稱，十四鄉曾有另一隻牛在義工監察下試帶GPS頸帶，結果發現被樹枝卡住頸圈，義工立即為其鬆開頸圈，該牛牛才沒有拉斷部分樹幹導致受傷。