女童被虐殺案　生父承認繼女證供屬實

5歲女童偕8歲兄長疑遭生父繼母長期虐待，終致女童死亡的案件，今（23日）續於高院審訊，女童生父接受控方盤問。他同意其太太的親生女Y的證供屬實，但有些詳情被誇大。

本案的被告依次是死者的生父、繼母及繼外婆，生父及繼母否認謀殺Z的控罪，繼外婆就否認4項殘暴對待兒童X及Z的控罪。生父今天解釋指，並非說死者Z及兄長X經常說謊，認為他們只是搬家後不習慣，並與繼母鬥氣，又指他們乖時與繼母女兒Y一樣誠實。控方即指如Y誠實，是否她向警方描述他與太太虐待Z及X的情況屬實。生父同意Y證供屬實，但有些情況誇大了。對於Y稱父母差不多隔日便打X及Z，生父否認並指：「可能佢（Y）眼中呢啲行為較深刻」。

關於Y指Z死前一天（2018年1月5日）生父與Z玩「飛高高」（向上拋），生父解釋指在次數上Y有誇大，但承認當時太太確有說「將佢（Z）個頭撞去天花板」，而他有答「收到」。控方即時追問生父，Y及X都指Z當時已多次稱「好驚」，為何仍繼續和Z玩「扮超人」（左右搖晃），生父即稱Z是在玩「扮超人」後才表示好驚。控方直指生父大話連篇，但生父否認。

控方又質疑生父，在和Z玩如此恐怖的「遊戲」後，為何仍要Z在客廳步行及睡睡袋。生父解釋要Z步行是想讓她去除雙腳水腫，讓她睡睡袋時亦有給她足夠衣服。當時雖是冬天但並非很寒冷。對於Z近鼻樑及左肩大範圍的傷勢，生父就指應是他用藤條造成，只是Z不斷搲傷口，才令幾個小傷口變成大傷口。他重申只曾以藤條、拖鞋及拳頭打Z及X的臉、手腳、屁股及身體，沒有打過眼角，亦無用剪刀篤X。