涉衝突現場奔跑撞便衣警　公務員涉襲警受審

前年萬聖節有市民在旺角聚集，表達對「831事件」的關注，其後演變成警民衝突，多人被捕。一名男子因涉嫌襲警及管有萬用刀被檢控，今天（23日）在西九龍法院受審。聲稱被襲警員指被告用手肘撞向他的胸口，雖屬電光火石間之事，但認為不可能是「唔小心掂到」。

報稱公務員的28歲被告蕭志成，被控於2019年10月31日，在旺角太子道西146-148號偉興大廈襲擊偵緝警員賴展源，及於同日同地管有適合作非法用途的工具，即一把萬用刀。

警長梁世昌作供指，當日與同事以便裝打扮，沿太子道西向旺角警署行，留意到穿黑衣、戴面巾及鴨舌帽的被告站在案發地點四處張望，他的頸上還掛著一副黑色潛水鏡。警長大叫「警察咪郁」，被告便跑走，並撞到同樣是便裝的警員賴展源。其後一群警察上前制服被告，賴對被告說「你頭先用手肘批我係襲警，唔好再郁」，最後將被告帶返警署。

賴展源則作供稱，自己當時與被告站的位置算近，被告轉身跑了3至4步便撞到他的胸口，同意是電光火石之間的事。辯方律師便立即追問，既然是這麼短時間之內的事，被告絕對有可以聽不到便裝警員說「警察咪走」，而且手肘抬高可能只是跑步姿勢，並不能說被告蓄意撞向他。賴並不同意辯方此說法。