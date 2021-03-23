向報價公司索賄　非牟利機構職員認罪候判

一名慈善機構前僱員在為機構採購影音設備時，向一間供應商索取賄款逾4.2萬港元。他今天（23日)在東區裁判法院承認一項代理人索取利益罪。主任裁判官羅德泉將案件押後至4月13日判刑，以待被告的背景報告。候判期間被告須還押懲教署看管。

本案被告陳少鵬（53歲），犯案時為亞洲家庭治療學院的資訊科技主任。案情顯示，亞洲家庭治療學院是一間提倡以家庭治療提高家庭健康質素的慈善及非牟利機構。它2019年4月計劃搬遷辦事處，指派被告向多間供應商索取報價單，採購新辦事處的影音設備。同年10月初，被告聯絡一名供應商的銷售經理以索取初步報價，獲對方答應提供報價單。

案情續指被告在數天後致電該銷售經理，要求對方在報價時預留一些「緩衝」款項，用以支付被告。該銷售經理在提供初始報價單後，被告就於10月18日要求對方向他支付報價的5%作為轉介或顧問費。該報價約為85萬港元，5%即4.25萬港元。

被告在初次提出要求後5日，再要求該銷售經理向他支付上述的4.25萬港元。不過銷售經理並無答允，並將情況向上司匯報。被告最終被廉署拘捕檢控。