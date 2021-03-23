食署滅鼠無能　市民被迫人鼠爭路　議員促加強防治鼠患

食物環境衞生署滅鼠無能，不少碩鼠仍肆無忌憚在各區橫行覓食，帶來衞生及健康隱患！食環署去年接獲逾1萬宗鼠患投訴，證明鼠患問題仍然嚴重，有議員批評，當局每年斥資約2.5億港元滅鼠，但仍不時接獲市民投訴，指鼠患問題無大改善，回家時更要「同老鼠爭路」，炮轟食環署「點同市民交代」，促加強防治鼠患工作。

立法會改善環境衞生及市容事宜小組委員今（23日）討論本地鼠患問題。議員葛珮帆指出，港府經常稱於滅鼠上「做咗好多嘢」，但仍接獲馬鞍山頌安邨居民投訴，指鼠患情況仍無改善，但現時已習慣與老鼠一起生活，回家時更「擔心踩親佢哋」，對此見怪不怪。對於去年鼠患投訴稍跌，她警告當局切勿感開心，因市民已習慣「人鼠爭路」，覺得投訴亦無用處。

葛續指，港府每年花費約2.5億港元滅鼠，惟連同死鼠屍體，去年僅捕獲約6萬隻老鼠，估計每隻老鼠涉及開支超過4,000港元，認為效益不大，迫使民間自創滅鼠方法。她指，有市民以黏鼠貼捕捉老鼠，老鼠逃走時可能「扯斷手腳」，部分會通知港府檢走鼠屍，但有人會隨意棄於垃圾桶，擔心引起衞生及健康問題。

對於港府與多間大學進行有關本地老鼠研究，以期掌握老鼠食物喜好，引入新鼠餌殺鼠，葛直指看畢後「搲晒頭」，認為當局滅鼠多年，卻不了解老鼠喜好，對此感不合理。她認為，鼠患多年仍無改善，當局應考慮外判滅鼠工作，否則未來或情況依舊。

食物及衞生局副局長徐德義回應指，有關大學進行的研究並非單單用作掌握老鼠食物喜好，亦包括老鼠對藥餌的抗藥性等，又稱滅鼠非一朝一夕可解決，將繼續努力，又指會考慮坊間的意見。食環署防治蟲鼠主任主管李明偉指出，老鼠屬雜食性動物，喜好會隨時間出現變化，會嘗試何種食物吸引力較高；未來將引入帶有食物味道的有毒鼠餌、以熱能監察系統協助滅鼠，並加強公眾參與。