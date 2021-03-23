政府資助舊樓業主維修渠管　議員斥亂駁嚴重標準難定立

鄭泳舜指自己曾落區視察，有排污渠正正對着住戶的窗口。(黃仲民攝)

財政預算案公布預留10億港元資助逾3,000幢舊樓業主維修渠管。立法會發展事務委員會今(23日)召開會議，多名議員表示舊樓喉管亂駁的問題嚴重，又質疑當局只為40年樓齡以上的樓宇提供資助。發展局指資助準則是按風險因素釐訂。

議員鄭泳舜指自己曾落區視察，有年長住戶住在低層，排污渠正正對着住戶的窗口，「窗都唔敢開」，問到現時計劃只會處理大廈公用包括位於樓宇外牆、內部（包括管道內的渠管）及地底的渠管工程，其他個別單位接駁至公用渠管的分支喉管會如何處理。發展局局長黃偉綸指，如分支喉管設於局方的棚架範圍內會「合理合情」處理，避免重複搭棚廢時失事，如喉管超出局方棚架範圍則會發出修葺令。他強調業主需承擔當中2成費用，不會出現濫用情況。

議員梁志祥、田北辰分別問到為何會訂立40年樓齡的指標，黃偉綸指當局根據風險因素釐訂，並與現時的樓宇更新大行動標準看齊。

政府打算為樓齡40年以上、差餉租值較低的樓宇業主提供8成資助，協助他們為大廈渠管進行檢查、維修或提升工程，預計最快在5月1日開始接受申請，並預計在今年內為300幢老舊樓宇開展工程。