食環設新儀器捕鼠得個講　街市檔主：巨鼠從天而降嚇煞街坊

東網多次揭露老鼠肆虐下，鼠患問題頻生，食環署責無旁貸！該署指將率先向楊屋道街市開展先導計劃，透過應用無線動態傳感器、捕鼠器等，加強監察街市內的滅鼠工作，但東網記者今日(23日)現場視察，均未見該新款儀器，只見老鼠在人潮中走來走去。有在該街市經營的檔販表示，對於街市內安裝新儀器聞所未聞，只覺鼠患問題未見改善，影響生意，亦影響衞生。

經營魚檔的店東梁女士表示，鼠患問題在夜晚出現，但不是由街市內孳生老鼠，反而是由街市外走進來，試過老鼠爬上天花板後跌下死亡，嚇煞市民。對於該處在街市內安裝新型滅鼠儀器，她指聞所未聞，「連捕鼠器都冇」，認為只要街市大閘完全關閉，不留下空間讓老鼠走入，便可大大減少街市內出現老鼠的情況。

另一魚檔東主黃女士表示，偶然會見到數隻老鼠出現，影響街市衞生，她未聽聞食環署安裝新儀器滅鼠，認為該署只需要專心滅鼠工作便足夠，毋須向檔販交代，「到真係有成效先同我哋講啦。」

市民李太表示，即使自己不是居住在附近，但仍感覺楊屋道街市的衞生情況惡劣，連附近的荃灣海濱公園亦經常見老鼠出沒，認為該處除了使用新儀器滅鼠外，亦應增聘人手處理滅鼠工作，達致街市高度衞生。

食環署防治蟲鼠主任主管李明偉指出，街市內的老鼠不時在喉管上「走嚟走去」，署方職員「每日攞個老鼠籠上去好困難」，希望引入容量較大的T型鼠餌盒，可長時間擺放，並以物聯網技術監察鼠餌是否被老鼠吃完，再派職員補充藥餌。