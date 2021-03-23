前年處理反修例示威　港警遭瑞士軍火公司停止供應子彈

本港警方於前年處理反修例示威後遭外國停止供應武器。瑞士傳媒報道，指當地軍火公司原計劃向港警供應點338口徑子彈，惟瑞士政府於去年5月叫停有關交易，認為彈藥對港人造成風險，及影響香港地區穩定。本港警方回應指，有關採購裝備的資料屬警隊動部署細節，不會公開，以免影響行動效能。

瑞士傳媒指，有關軍火公司於2019年尾曾向瑞士政府提交申請，準備出口一批貨物到香港，但不獲批准。有資深警務人員稱，本港警方可向不同國家及地區採購武器，包括內地，故毋須擔心供應問題。

警方發言人回應指，為確保警務人員有更有效的裝備應付實際行動情況，警方會持續評估行動成效及審視人員在行動上的需要，適時引進適合的裝備以及相關措施，並會考慮一切有助提升行動效能的方案，讓前線人員能夠在日益嚴峻的工作環境下繼續專業地執行職務。

發言人續謂，警方一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備，並會按行動需要對世界各地不同類型的裝備進行市場調查和實際測試，確保所採購的裝備符合安全標準。