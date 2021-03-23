有醫生疑非法引入免疫細胞作治療　海關稱正跟進事件

繼2012年DR醫學美容事故，3名顧客接受CIK細胞療程造成1死2傷後，有本港醫生疑由內地引入相關細胞來港，以相同的療法為病人治療癌症。根據衞生署紀錄，現時本港並沒含有NK細胞或CIK細胞的註冊藥劑製品。

該名懷疑犯案的醫生表示，療程聲稱是透過抽取他人臍帶血中的NK細胞或CIK細胞，回輸到病人體內，攻打病人的癌細胞，病發早期進行的話更有機會根治，沒有什麼大的副作用，又強調進行相關療程並沒違法，只是因為香港沒有醫生進行。該醫生又指，一個療程雖然分4次回輸，但40萬港元治療費用則須一次過繳付，中途有任何意外也不能退款，更不保證有成效。

衞生署回覆指， 任何產品如符合「藥劑製品」的定義，都必須在《藥劑業及毒藥條例》的要求下，符合安全、素質和效能方面的規定，並獲得香港藥劑業及毒藥管理局註冊後方可在香港銷售。根據紀錄，現時本港沒有含有NK細胞或CIK細胞的註冊藥劑製品。由2016年至2020年，海關偵破共209宗有關藥劑產品及藥物沒有有效許可證進口香港的案件。