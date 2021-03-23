食署花過億用高科技捉鼠未功　民間智慧更勝一籌

本港鼠患為禍，食物環境衞生署近年花費過億公帑引入新科技滅鼠，惟成效不彰。高科技可能不及民間智慧，有網民自製低成本高效捕鼠器，包括到水桶放入鼠餌，再封上保鮮紙，老鼠便會自投羅網，或是在水桶中央放上一塊活動圓板，當老鼠站在板上就會失平衡掉到桶內，老鼠便會自投羅網，署方或可以借鏡。

食環署近年雖花費大量公帑引入新滅鼠科技，包括「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，惟種種科技仍未能成功消滅鼠蹤。

高科技可能不及民間創意，有網民單以水桶、保鮮紙及鼠餌便高效率且低成本的捕鼠器。網上片段顯示，先在高約60厘米的水桶放入鼠餌，並在桶口包上保鮮紙，保鮮紙上開一個洞口，而水桶旁架設一塊木板，吸引老鼠沿木板爬上水桶。當老鼠跌進水桶吃鼠餌後，因水桶高，加上保鮮紙滑，老鼠無法再爬出桶外。有網民用此方法在短短10分鐘內已可捕捉到6隻老鼠。

此外，有人建議在水桶內掛上一塊圓板，板的兩旁放有鼠餌，當老鼠想吃鼠餌時，會因而失平衡掉進桶內。另有一名網民同樣利用水桶，內裡裝有以鋁罐組成的滾輪，當老鼠進入水桶內，會被滾輪帶到水桶底部，老鼠其後無法再爬出。