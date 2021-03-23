政Whats噏：葵青區議會泛民當道　遲到早退成風

有團體喺網上貼文，指部分葵青區議員多次缺席會議之餘，仲成日遲到。

新一屆區議會運作至今超過一年，部分區議員嘅表現被指未如理想。今日(23日)有團體喺網上貼文，指部分葵青區議員多次缺席會議之餘，仲成日遲到喎！葵青區議員郭芙蓉(Jody)話，雖然明白區議員都十分忙碌，但都應該盡量參加會議，唔好成日遲到早退喎；而另一位建制派區議員盧婉婷就話過去一年見到部分泛民區議員打完卡就走，建制派喺會議期間仲多次受到不尊重對待添。

話說「監察葵青」喺社交平台發貼文，話葵青區議會有多名泛民區議員喺過去一年內缺席、遲到、開開吓會走人，甚至突然暫停會議以便佢哋召開自己嘅「黨團會」。監察葵青發言人朱麗玲就話，上述情況經常出現，有時泛民區議員並非喺會議室開會，反而自行決定開會地點添。佢話地點、時間都己經係由泛民決定，但竟然仲會有人缺席同埋遲到，真係令人匪夷所思。

咁當區嘅區議員又點睇呢？Jody話明白區議員有其他嘢做，自己都做唔到百分之百嘅出席率，之不過部分區議員就真係經常缺席，感覺上就唔係咁盡責喇。對於有泛民區議員喺會議上召開黨團，Jody就話真有其事，仲批評話區議員應該為各自嘅選區服務，開會期間都唔應該突然搞小圈子討論，感覺上建制派就好似被排斥。佢又認為每個政黨喺開會前應該進行內部溝通，批評開開吓會突然另開黨團會，觀感上真係唔好睇囉。

盧婉婷就話區議會過去一年，建制派屢受不公平對待，部分泛民嘅同事更加唔尊重建制派添。佢話建制派發言期間，多次被泛民區議員圍攻，導致聲疊聲，更加令佢感覺極其惡劣；反觀泛民議員有時手都唔使舉就可以隨便發言，亦都唔會有人阻止，批評區議會出現雙重標準呀。

咁泛民區議員點回應呢？梁永權回覆話，首先自己並冇缺席咁多次，認為有人刻意誇大數字，又話自己每次遲到都係遲幾分鐘，其實並無大礙，覺得有人無理攻擊。唔單止咁喎，佢話建制派區議員都成日遲到早退，喺大會或者委員會坐到完會嘅次數係絕無僅有呀！

之不過，對於有泛民區議員喺會議上話要開黨團，梁永權就不得不承認喇，笑言有部分經驗不足嘅同事失言、不懂修飾，其實當時佢哋只不過係會議上遇到分歧，所以想休會幾分鐘討論吓啫。佢仲話會議後都有進行內部討論，建議新同事發言期間用返議會用詞，唔好鬧出笑話。但佢又補充話同事唔成熟的確有少少失言，唔係十惡不赦，反指制派藉故大做文章。