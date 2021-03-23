再有20人接種新冠疫苗後送院 20歲女打復必泰後失去知覺

政府公布，昨(22日)共有20宗送院個案，7宗接種科興疫苗，13宗接種復必泰，年齡介乎20至72歲，其中15宗已經出院，3宗留院觀察，兩宗不遵從醫生勸告自行出院。

留院個案中，一名20歲女子於香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，失去知覺及感到腹痛。她被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，須留院觀察。另一名39歲女子於源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到頭痛及發冷，送往威爾斯親王醫院，情況穩定，留院觀察。

一名62歲女子於西灣河體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，血壓上升及感到胸口不適，送往東區尤德夫人那打素醫院，留院觀察。另有一名64歲女子接種科興疫苗後，右眼視野收窄約10分鐘，送往聯合醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

本港目前累計約403,000名市民已接種第一劑疫苗，其中約252,800名接種科興疫苗，約150,200名接種復必泰疫苗。