老教授從美國南部發來視頻，哈哈大笑的說：「美國總統都有個公開跌倒的壞習慣，『真的要改一改』！美國拜登總統上周五登上空軍一號，準備飛到亞特蘭大，在爬上登機的梯級時，連續的跌倒了3次，馬上站起身子，將左褲子腿部撫平在膝蓋上，然後故意走到台階的頂部，機靈地轉過身來，向跑道上的空軍人員和鏡頭致敬。白宮發言人說，外面的風很大！哈哈！」

我也笑着回應：「你們那總統畢竟78歲了，是最年長的總統。去年11月，他和狗一起玩耍時絆倒，右腳骨折。他也不是第一個在鏡頭前絆倒的美國總統，還記得1975年，前總統福特（Ford）抵達奧地利時從空軍1號的台階上滑倒了，福特歸咎於他的膝蓋不好，抵埗後還故作幽默的說，『很抱歉，我滾跌進來了』（『I tumbled in』），之後這變成了名句啊！你還記得嗎？80年代美國電視很牛的節目《周六夜現場》（Saturday Night Live）的主持，每周出台時一定模仿福特的笨拙絆跌進行諷刺表演，因而大紫大紅。還有去年，前總統特朗普在西點軍事學院發表講話時，笨拙地拿起水杯，但湊不到嘴唇上去，之後又跌跌撞撞的從台上走下坡道，引起各方對其健康的猜測。之後特朗普釋疑的說，坡道很長且陡峭，非常的滑，也沒有扶手！」

老教授又說另一個例子：「兩周前，拜登總統在鏡頭前宣布任命兩名領導指揮美軍的女性將軍時，彷彿迷惘了思維，說：『我要感謝那前將軍，我老是稱他為將軍，他就是操作那部門的傢伙』。拜登指的是他的國防部長奧斯汀將軍和他的五角大樓吧。他之後還說要感謝那『部長』推薦提拔兩位女士出任指揮官職位。他顯然的忘記了他那國防部長的名字，兩個月前，提名奧斯汀為國防部長的公開場合上，拜登也想不起他要提名為部長的名字。這次又是重蹈覆轍，使各方都質疑拜登的記憶力是否衰退得厲害，更有說要這老人家履行總統繁忙的工作是殘忍的！發表講話後，副總統賀錦麗（Harris）走到他身後，拜登才轉過身來慢慢的離開講壇，他表現得茫茫然的不知道怎樣走！報道還說拜登經常忘記他在哪裏，尤其是名字和活動名稱。一次在多人聚會的場合裏，提起前總統奧巴馬時，拜登結結巴巴的半天都說不出奧巴馬的名字，半晌後才以『那總統我的老闆』打圓場。上周拜登在網上記者會講話後，說他很高興接受傳媒提問時，線路馬上被中斷了，有權威人士指出拜登的團隊護主心切，把他公開說話的空間控制得死死的，避免總統言語失誤而招惹批評。」

我言歸正傳的問教授：「美國著名民意調查機構『拉斯穆森』（Rasmussen）的最近一個報告說，很多美國人認為拜登總統背後有其他的人在白宮裏做重要的日常決定。民意調查顯示，只有47 %美國人相信拜登是自己執行總統的職務，另有47 %的受訪者相信其他官員，例如副總統賀錦麗，在幕後幹着總統的活！」

教授說：「據報道，近期副總統賀錦麗坐在總統的位置上代替拜登致電以色列總理，又和加拿大總理、法國總統、澳洲總理，以及世界衞生組織首席執行官通話。據美國有線新聞網稱，賀錦麗着眼於加強她在外交政策和國家安全方面的工作，而這都是目標向着總統職位的任何候選人的兩個關鍵領域。賀錦麗還頻繁的弗洛伊德式的說漏了嘴，稱其為『賀錦麗政府』！拜登挑選她為副手是為履行民主黨的多樣性價值觀，任命一位『有色女性』為副總統候選人，但她當加利福尼亞州檢察官和參議員時的工作紀錄，都是站在有色人種和弱勢社群的對立面，不得人心！」

民主黨人的形象崩潰如內部爭吵不斷。3月中旬「Ides of March」，月圓時正是凱撒大帝被篡位殺害之際。外面的風很大，吹倒總統的，一定就是東風！